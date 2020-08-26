加中外长在罗马举行会晤

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加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）和中国外长王毅星期二（8月25日）在意大利首都罗马利用出访欧洲之便举行会晤。两人在一家罗马酒店里进行了大约一个半小时的会谈。加拿大外交部说，商鹏飞再次要求中方释放两名加拿大公民，即被中国指控从事间谍活动的前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），并向王毅重申了加拿大在香港问题上的立场。

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加中两国外长上一次会晤还是在去年11月。当时他们在日本名古屋出席二十国外长会议。

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商鹏飞星期三在接受CBC记者采访时说，加中之间明显在有些事情上存在很大分歧，但是至少双方还能举行会谈。他认为这是一个“进展的正面信号”。他希望让两名加拿大人享受到更好的领事服务，并能和家人保持联系。

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王毅表示，加拿大逮捕中国公民使两国关系遇到严重困难。加拿大应该尽快采取行动消除两国关系发展的障碍。

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在中国政府实施香港国安法后，加拿大中止了和香港之间的引渡协议。美国取消了香港在贸易中享有的特殊地位，并叫停涉及引渡和互惠免税的三项协议。英国向持有英国国民海外护照的香港人提供入籍方便。上个星期，澳大利亚针对香港护照持有者的新的签证政策正式生效，一万多名身在澳大利亚的香港人将可以把居留期延长五年并申请永久居留权。

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（RCI with Thomson Reuters）

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