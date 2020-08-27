中加新冠疫苗临床试验由于中方变卦而取消

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加中两国在加拿大对中国研制的COVID-19病毒肺炎疫苗进行临床试验的合作被取消，原因是在两国之间关系不断紧张的背景情况下，中国CanSino公司原定运送到加拿大用于临床试验的COVID-19病毒肺炎疫苗被叫停。

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今年5月份，加拿大卫生部批准在加拿大大西洋沿岸城市哈利法克斯对中国CanSino公司研制的新冠病毒疫苗进行临床试验，试验性疫苗注射工作应该在几个星期之内开始。

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但加拿大新闻社7月底报道说，由于中方没有按照计划在5月底把用于临床试验的疫苗送达加拿大，上述中加合作的疫苗试验计划可能会泡汤。

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不久前，为在加拿大进行CanSino公司新冠病毒肺炎疫苗临床试验拨款的加拿大科研理事会发表声明说，在中国政府修改了新冠病毒疫苗运送给中国之外国家的程序后，中国海关拒绝放行目的地是加拿大的CanSino公司研制的新冠病毒肺炎疫苗。

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加拿大疫苗领域的专家们指出，在世界主要国家争分夺秒研制COVID-19病毒肺炎疫苗的情况下，即便现在得到中国CanSino公司的新冠病毒疫苗也已经是为时过晚。

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CanSino公司研制的新冠病毒疫苗是目前世界上少数几个已经进入第三阶段临床试验、成功希望较大的新冠病毒肺炎疫苗。

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RCI with Alex Cooke • CBC News

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