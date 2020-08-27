加拿大出现首位穆斯林省督

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星期三，阿尔伯塔省新省督走马上任。

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Salma Lakhani出任阿尔伯塔省第19任省督，使她成为加拿大第一位担任省督的穆斯林，更是第一位担任省督的穆斯林女性。

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加拿大总督是加拿大礼仪上的国家元首英国女王在加拿大的代表，而省督则是女王在加拿大联邦各省的代表。

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Salma Lakhani在乌干达的坎帕拉市出生、长大，拥有曼彻斯特大学临床生物化学荣誉学位，在加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿市已经生活了至少40年。

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在宣誓就任阿尔伯塔省省督后，Salma Lakhani在讲话中回顾了她和丈夫移民加拿大阿尔伯塔省的生活经历，赞扬了阿尔伯塔省民众的友善、慷慨和公民精神；希望阿尔伯塔省民众继续努力、让阿尔伯塔省更加繁荣昌盛，让阿尔伯塔省居民更充分地实现自我价值。

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Salma Lakhani由于致力于社会工作而在2005年获得阿尔伯塔省百年纪念奖，在2012年获得英国女王伊丽莎白二世钻石周年纪念奖。

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RCI with Paige Parsons • CBC News

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