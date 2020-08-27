多伦多女子Haleema Mustafa被警方逮捕 / (Tina Mackenzie/CBC)

加拿大逮捕涉嫌国际恐怖活动的一多伦多女子

作者 方华 |
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发表 2020年8月27日（星期四）08:34

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加拿大司法机关星期三证实，多伦多女性Haleema Mustafa已经因涉嫌离开加拿大前往他国参加恐怖组织活动而被警方逮捕，并面临两项恐怖犯罪指控。

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2019年12月，Haleema Mustafa的丈夫Ikar Mao被加拿大警方逮捕，他面临两项恐怖犯罪指控，而且被拒绝取保释放。加拿大法庭下令禁止媒体报道该案的细节。

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加拿大广播公司根据土耳其方面的记录报道说，Ikar Mao和Haleema Mustafa夫妇在2019年6月离开多伦多前往土耳其，因为被怀疑是企图过境土耳其前往叙利亚参加伊斯兰国ISIS圣战组织而被拘捕，并在一段时间内被关押在土耳其与叙利亚边境地区的Sanliurfa。

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2013年时加拿大哈珀保守党政府修改了刑法，把出国参加恐怖活动或者是出国企图参加恐怖活动列为刑事犯罪。

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