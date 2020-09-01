加拿大枢密院聘请私人公司调查对总督的霸凌指控

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加拿大枢密院正式聘请一家渥太华的私人公司，对关于加拿大总督帕耶特（Julie Payette）霸凌工作人员的指控进行独立调查。

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CBC一个月前报道了总督府工作人员对帕耶特和她的助理的投诉。投诉者超过二十人，其中有已经辞职的和目前还在总督府工作的人。他们说，帕耶特经常发脾气，公开贬低和羞辱工作人员，使总督府的工作环境变得令人无法忍受。

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被聘请的Quintet咨询公司专门处理职场冲突，曾受加拿大参议院委托调查针对一名前参议员的性骚扰指控。

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总督府有大约150名工作人员。该公司说，参加调查与否由员工自己决定，最后的调查报告也不会公开他们的姓名。调查还包括与总督本人及总督府以外的工作人员会面。

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最后的调查报告预计将在今年秋末完成并交给枢密院主席、政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）。他对总督府并不陌生，因为他的父亲曾在1995-1999年期间担任加拿大总督。

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（CBC News, Ashley Burke, Radio-Canada)

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