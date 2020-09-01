永不放弃：《查理周刊》在枪击案五年后重新刊登先知漫画

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2015年1月7日，几名穆斯林激进分子闯进法国《查理周刊》编辑部，向正在开会的编辑和漫画作者扫射，打死12人。法院将在星期三开庭审判14名此案嫌疑人。《查理周刊》决定在同一天重新刊登当年激怒穆斯林的以伊斯兰教先知为题十二幅漫画。

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伊斯兰教义禁止以任何形式再现先知形象，因此无论漫画表达的意思是什么，画先知即为亵渎。这些漫画首先在2005年9月由丹麦《日德兰邮报》刊登，2006年《查理周刊》重登，每一次都引起了抗议和威胁。

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总编Riss在这一期的编辑感言中说，面对仇恨和它引起的恐惧，“我们要永远警醒，永不放弃。”同一期还登出了法国漫画作者卡布（Cabu）创作的一幅先知漫画。他是2015年枪击案的遇害者之一。

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《查理周刊》一向以辛辣著称，从教皇到总统，无不入画。并不是所有人都喜欢它的风格。但是枪击案发生后，它获得了前所未有的支持。

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（RCI avec AFP)

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