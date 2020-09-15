感染人数增加：蒙特利尔等四个魁北克省内地区的疫情预警从绿转黄

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魁北克省政府星期二（9月15日）宣布，该省最大城市蒙特利尔及周边地区，Montérégie, Bas-Saint-Laurent和chaudière-Appalaches的疫情预警级别从绿色提高到黄色。加上原有的魁北克城，紧靠渥太华的Outaouais，蒙特利尔北郊的Laval和东面的Estrie，该省目前共有八个地区属于黄色预警级别。

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警方在这些地区的检查更加严格，巡查更加频繁。但是要达到橙黄色级别，公共场所聚会人数上限才会从250人降到50人，私人聚会从10人降到6人。酒吧将关闭，饭馆只能提供外卖。

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公共卫生部门正在密切注意这些地区的疫情发展。魁北克城地区和圣劳伦斯河下游地区（Bas-Saint-Laurent）可能在本星期晚些时候被提高到橙黄色级别。

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魁省实行的四个预警级别，绿色代表“保持警惕”，公众的生活基本可以照常。黄色代表“预备警报”，一些公共场所会控制人数，警察加强巡查，公众被要求遵守防疫规定。橙黄色代表“中级警报”，聚会人数上限降低，更多的场所必须戴口罩。红色代表“最高警报”，非必要的跨地区流动将被禁止，公共场所的活动将受到更多限制，一些商家的营业时间将被缩短。

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魁省卫生部长杜贝（Christian Dubé）说，过去几周的确诊病例持续增加，令人担忧。他再次呼吁人们减少外出和聚会，遵守防疫规定。

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过去几天来，魁北克省已经先后禁止在酒吧跳舞和唱卡拉OK，杜贝今天又宣布禁止酒吧在午夜12点后出售食物。另外，住在养老院的老人如果离开自己的房间必须戴口罩。

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（RCI avec Radio-Canada, CBC News)

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