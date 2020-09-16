加拿大和美国边界将继续关闭到10月下旬

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加拿大广播公司报道说，特鲁多自由党政府决定继续关闭加拿大和美国的陆路边境，这次延长关闭边境的时间将至少持续到10月21日。

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在加美边陆路境被关闭期间，将只准许货运车辆和两国特别批准的人员出入边境，比如医护人员。

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有消息说，特鲁多政府要等泛滥美国的COVID-19病毒肺炎疫情确实被控制住之后才会同意开放与美国的陆路边境。

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由于美国阿拉斯加州被加拿大不列颠哥伦比亚省与美国本土隔开，在过去几个月中，加拿大边检当局准许美国阿拉斯加居民开车过境。但在发现有美国人滥用这一照顾性措施、名为过境实为在加拿大境内旅游之后，加拿大有关当局采取措施对以往返阿拉斯加为名进入加拿大的美国公民加强了监控。

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如果美国公民被发现违法了加拿大的防疫法规，其面临的处罚可以是高达75万加元的罚款和长达6个月的监禁。

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RCI with Katie Simpson, Peter Zimonjic • CBC News、CBC News

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