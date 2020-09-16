虎鲸 Killer Whales / PHOTO : DAVE ELLIFRIT/CENTRE FOR WHALE RESEARCH

十几条虎鲸齐聚温哥华附近水域（视频）

作者 黎黎 |
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发表 2020年9月16日（星期三）12:32

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在加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）的 Indian Arm 附近水域，有居民最近看到了10 来条虎鲸 （killer whales）“欢聚一堂”  的情景。

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Indian Arm 是一条冰川峡湾，靠近北温哥华，9月12日的下午，22 岁的北温哥华居民乔什·古德曼（Josh Goodman）和几个朋友一起， 划船去 Indian Arm 湾练习滑板滑水，结果意外地看到船边出现了许多条虎鲸，他拍下了一个短视频：

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乔什·古德曼说：

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这一场面实在令人震撼，太壮观了，真棒！

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乔什·古德曼表示，自己曾经在水族馆看到过 “被囚禁” 的虎鲸，这是第一次看到这么多的虎鲸在大自然里自由自在地享乐。

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他说，这些鲸鱼看上去很开心，这一天是一个奇迹般的日子。

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Indian Arm：乔什•古德曼看到虎鲸的地点

（CBC / Radio-Canada）

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文章分类：环境与动物
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