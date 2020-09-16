安大略省日增病例315起，超过半数在40岁以下，省政府将降低聚会人数上限

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安大略省星期三（9月16日）新增315起新冠确诊病例，其中64%的患者在40岁以下。新增病例主要集中在多伦多、温哥华、皮尔、约克和杜林五个地区。省长福特（Doug Ford），表示，省政府将在这些地区加强防疫，如果病例继续增加，不排除实行更多的限制措施。

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他在新闻发布会上说，省政府将降低聚会人数的上限，具体细节将在他与市政当局和公共卫生官员讨论后公布。目前的聚会人数上限是室内50人，室外100人。公共卫生官员认为病例增加主要是因为公众不遵守聚会人数规定。福特警告说，违规者将被处以“全国最高的罚款”。

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自八月中旬以来，安大略省每日新增病例的数量持续走高，9月12日以后达到每天200起以上。目前该省累计病例（包括已痊愈）超过45000起， 死亡人数超过2800人。

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随着病例增加，各个病毒检测中心门口的队伍也越来越长。目前安大略省每天可检测2万5千人到3万人。福特说，省政府的目标是很快达到每天检测5万人。

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（RCI with CBC News )

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