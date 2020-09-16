新民主党吹风：9月底信任投票放过特鲁多政府

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加拿大联邦议会第二大反对党新民主党领袖辛格星期二表示，与特鲁多自由党政府将在一个星期后公布的施政纲领相比，新民主党更关注的是将于明年初公布的新预算，因为议会复会时发布的自由党施政纲领并没有太多具体的东西，而预算才是具体的施政措施。

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由于加拿大自由党领袖特鲁多领导的是少数党政府，而联邦议会对自由党政府的施政纲领和对自由党政府预算的投票表决都属于信任投票，辛格说更关注新预算等于是说新民主党不会在施政纲领投票中为难特鲁多的少数党政府。

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由于今年2月份开始泛滥的COVID-19病毒肺炎疫情，特鲁多政府没有按照常规在2月份或3月份向议会提交其年度预算，等于是在没有预算的情况下执政了一年。COVID-19病毒肺炎疫情让特鲁多政府的年度联邦政府开支赤字暴涨了至少十倍。

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有消息说，特鲁多自由党政府准备在9月23日由总督在议会宣读的施政纲领会包括推广托儿服务、重视廉租房福利项目、改革失业保险系统、和依靠绿色环保项目带动加拿大经济复苏等执政要点。

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自由党政府总理特鲁多的新闻发言人表示，特鲁多这个星期会与议会各反对党的领袖进行商谈，或者是当面会晤或者是通过电话交谈，与他们就自由党的施政纲领和秋季议会会期的工作重点进行磋商。

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