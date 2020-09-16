星球大战影星Boyega因中国原因辞香水代言人

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出演星球大战角色的黑人影星John Boyega宣布不再出任国际知名香水品牌乔.马龙的全球形象大使。

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John Boyega在推特上发文说，乔.马龙香水公司在中国大陆市场做广告时把他的形象换掉、用一位中国明星代替他做广告，在既没有事前通知他、也没有获得他授权的情况下使用他的广告概念，这种做法是错误的。

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今年28岁的John Boyega在原版名为伦敦绅士的香水广告中有的镜头显示他漫步在伦敦他渡过童年的街区，有的镜头显示他在公园里骑马，有的镜头显示他的祖籍西非洲国家的风土人情。

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John Boyega说这个广告讲述了他的人生故事，广告里有他的家人、朋友和家乡。

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乔.马龙香水公司已经承认用中国明星替代John Boyega做广告是个失误，已表示了歉意并取消了该广告。

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乔.马龙是英国高档香水品牌，母公司是雅诗兰黛。

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这不是John Boyega第一次在中国市场遇到问题。在2015年的星球大战电影中他出演主要角色Finn；但在中国市场的电影海报中，他和其它非白人角色或者被消失、或者被淡化。

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