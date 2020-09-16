汽油降价珠宝涨价：加拿大8月份通胀率为 0.1％

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加拿大统计局说，加拿大 8 月份的年通货膨胀率为 0.1％，与 7 月份的通胀率数字一样，这意味着从去年 8 月到今年 8 月，总体价格上涨了 0.1%。

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汽油价格年降 11.1%

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统计局星期三（9月16日）公布的数字显示，主要是汽油和飞机票价格的大跌拉低了整体通胀率，如果不算汽油的话，8 月的年通货膨胀率是 0.6％

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2020年 8 月与 2019年 8月相比，汽油价格下降了 11.1％，低于 7月的降幅（-14.9%），飞机票价格平均下降了 16％。

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加拿大统计局说：

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在疫情期间，航空旅行的需求大大下降，现在许多航空公司都在提供机票折扣，以吸引顾客重新开始旅行。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

珠宝涨价 6.8%

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虽然汽油和飞机票便宜了，但其他许多领域产品和服务的价格则在上升。

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其中涨幅较大的包括个人护理产品和服务，美发的价格比去年同期上涨了 7.2%。

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统计局表示，美发行业为了防止 COVID-19 传播而采取了大量安全措施，导致成本增加，因此价格上涨。

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与此同时，由于黄金价格暴涨，加拿大的珠宝价格比去年同期上涨了 6.8％。

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各省不均

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全国各地的通胀率存在很大差异，5 个省份的通货膨胀率为正数，5 个省份位复数。

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加拿大 10 省 2020年 8 月的年通胀率如下（括号中为 7月通胀率）：

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纽芬兰和拉布拉多：-0.6％（-0.4%）

爱德华王子岛省：-0.4％（-0.9%）

新斯科舍省：-0.7％（-0.5%）

新不伦瑞克省-0.6％（0.0%）

魁北克省：0.4％（0.3%）

安大略省：0.1％（0.0%）

曼尼托巴省：-0.1％（0.4%）

萨斯喀彻温省：0.4％（0.5%）

阿尔伯塔省：0.6％（0.9%）

不列颠哥伦比亚（BC）省：0.2％（0.2%）

央行将把超低利率维持到 2022-2023年

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目前的通胀率水平远远低于加拿大央行设置的通胀率目标范围 2%。

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在通货膨胀率偏低时，央行倾向于降低基准利率，以刺激人们和企业贷款进行投资，若通胀率快速上升，央行则会提高基准利率，给经济降温。

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今年早些时候，为了应对突然爆发的 COVID-19 疫情，加拿大央行几次大幅下调了基准利率，目前的基准利率为 0.25%。

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多伦多道明银行 TD 的经济学家詹姆斯·马普尔（James Marple）表示：

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在通货膨胀率很低的情况下，加拿大央行不会改变目前的低利率政策，预计央行将在很长一段时间内把利率保持在低位，以支持更强劲的经济复苏。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

与詹姆斯·马普尔一样，很多专家认为，加拿大央行将把目前的基准利率0.25％ 维持到 2022 年末甚至到 2023 年，直到通货膨胀率回到央行的 2％ 的目标为止。

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（CBC）

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