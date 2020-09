美国政府对世贸裁决对华关税非法怒火中烧

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

世界贸易组织的仲裁机构星期二发布裁决,判定美国政府向中国进入美国市场价值2千亿美元的商品征收惩罚性关税的措施非法,拒绝接受美国政府关于对中国商品征税是因为中国采用不公平贸易手段、盗窃美国知识产权、迫使美国公司向中国转让高科技技术等行为伤害了美国利益的说法。

这是世界贸易组织对美国特朗普政府用惩罚性关税手段对付中国等世界主要贸易国家的做法首次做出不利于美国的裁决。

美国政府首席贸易代表Robert Lighthizer对世界贸易组织的上述裁决非常不满,说这再次显示出世界贸易组织对制止中国剽窃知识产权等不公平贸易手段没有任何作用,美国特朗普政府不会让中国利用世界贸易组织做为其不公平贸易行为的挡箭牌。

美国共和党参议员Josh Hawley公开要求美国退出世界贸易组织,并牵头让国际社会废除世贸这个僵化和过时的机构。

世界贸易组织的上述裁决从理论上说授权中国对美国进入中国市场的商品征收惩罚性关税,但这至少在短时期内并没有实际意义。因为美国可以向世界贸易组织提出上诉,而由于美国特朗普政府在世贸上诉法庭仅剩的三名法官中的两位在2019年底任满离职后拒绝接受新法官,世界贸易组织的上诉法院目前实际上处于瘫痪状态。

RCI with The Associated Press、CBC News

