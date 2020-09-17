加拿大贾斯伯自然保护公园驯鹿群面临绝迹危险

位于加拿大阿尔伯塔省落基山脉的贾斯伯自然保护公园的驯鹿群正面临绝迹的危险。
根据贾斯伯自然保护公园野生动物风险评估报告，自然保护公园负责监控的三个驯鹿群中名叫Maligne的鹿群已经在公园范围内绝迹，另外两个驯鹿群内驯鹿的数量已经少得接近危险水平、特别是驯鹿群里严重缺乏母鹿，换句话说是已失去了群体自我维持的能力。
这两个贾斯伯自然保护公园负责监控的驯鹿群中，Tonquin鹿群只剩下45头驯鹿，而Brazeau鹿群剩下的驯鹿数量更少、还不到15头。
驯鹿群自我扩大能力的关键是母鹿的数量，而贾斯伯自然保护公园中上述两个驯鹿群中处于繁殖年龄的母鹿数量都不到10头。一头育龄母鹿每年只能怀孕生产一次。
在过去几年中，贾斯伯自然保护公园已经采取了限制狼群数量、降低公路行车限速、限制滑雪线路等措施保护驯鹿，但野生动物保护组织要求采取更有效的措施来挽救驯鹿。
阿尔伯塔野生动物保护组织呼呼有关方面立即采取有效措施挽救贾斯伯自然保护公园里的驯鹿，为此致信给加拿大环境部长Wilkinson，要求他亲自介入、督促有关部门采取紧急保护性措施。
RCI with Julia Lipscombe • CBC News
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