安大略省新规：多伦多、渥太华和皮尔地区降低聚会人数上限，违者处以巨额罚款

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安大略省政府发布新的防疫规定，把疫情最严重的多伦多、渥太华和皮尔三个地区的聚会认识上限降低为室内10人，室外25人。如果组织超过此限的聚会将被处以1万加元的罚款，参加者将被处以750加元的罚款。

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新规定自星期五（9月18日）开始实行。但是学校、餐馆、影院、宴会厅、健身房和会议中心不受新规定限制。安大略省长福特（Doug Ford）说，这些地方的防疫措施非常严格。新的聚会人数上限主要是针对派对等私人聚会。

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安大略省的每日新冠感染人数自八月中旬以来持续增加，超过80%的新增病例在大多伦多地区和渥太华地区。该省星期四新增293起病例，其中70%的患者年龄在40岁以下。

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该省累计病例星期四已达45676人，但是重症患者人数只是略有增加，目前有53人住院，其中21人在重症监护室，12人需使用呼吸机。

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（CBC News, Adam Carter）

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