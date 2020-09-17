清洗重复使用的口罩是否需要高温

在COVID-19病毒肺炎疫情挥之不去的情况下，戴口罩在加拿大已经成为常态，使用清洗后可以重复使用口罩的人也越来越多，那么如何清洗可重复使用口罩呢？
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根据加拿大卫生部的建议，在用洗衣机清洗重复使用口罩时要把清洗环节的温度设置在热水档。
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接受加拿大广播公司记者采访的公共卫生专家、多伦多大学教授Colin Furness指出，COVID-19病毒不能在体外繁殖、在纤维上存活的时间也不长，清洗重复使用口罩的主要目的是除掉会产生异味的细菌，从这个角度来说高温清洗效果更好。
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如果选择手洗口罩，加拿大马尼托巴大学医学副教授Anand Kumar给出的建议是采用下面三种方法中的一种进行消毒：
蒸10至15分钟
在70摄氏度的高温中保持1小时
浸入沸水中30秒
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如果没有加热或热水条件，用冷水加洗衣粉或肥皂也能起到杀死COVID-19病毒的作用，因为洗衣粉和肥皂能够破坏新冠病毒的保护性胶囊。
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