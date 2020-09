美联储认为三年内利率会维持在接近零的水平

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

主导美国金融货币政策的美联储主席鲍威尔星期三宣布,美联储不但维持现行接近于零的央行利率不变,而且把今后几年美联储的目标通货膨胀率上调到高于2%的水平。

美联储发布的声明说,过去几年美联储的通货膨胀目标区间是2%,但近年来美国的通货膨胀率远低于这个目标区间;为了刺激经济发展,美联储认为应该把通货膨胀区间定在高于2%的水平,而且在通货膨胀率达到高于2%的水平后美联储也不会立即采取提升利率的措施,而是要看到美国经济确实已经稳定恢复了热度之后才会采取上调利息率的措施。

实际上,美联储高级官员已经表示零利率政策会保持到2023年。

做为美国的中央银行,美联储的利率标准会影响美国金融市场的房贷、商业贷款和信用卡的利息率。

金融市场分析家们的解读是,美联储在告诉金融市场,会让从今年3月份新冠病毒肺炎泛滥时开始实施的零利率政策比较长期地保持下去。

经济专家们的共识是,通货膨胀长期性失踪会导致消费者和公司企业对价格稳定的预期,这不利于经济扩张;此外通货膨胀的失踪导致的零利率环境还让中央银行失去了用升降利息率来调节经济的手段。

RCI with The Associated Press、CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada