被指造成加拿大新不伦瑞克省疫情爆发的刚果裔医生获得1500名同行声援

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今年五月份，让-罗贝尔.恩格拉（Jean Robert Ngola）医生从他工作的新不伦瑞克省坎贝尔顿市开车去邻省魁北克接女儿，两周后被确诊感染新冠病毒。同一时期当地有41人感染，其中2人死亡。恩格拉被认为是造成这次疫情爆发的“零号病人”。由于他回到坎贝尔顿后没有按照规定在家隔离十四天，他被指控违反该省《紧急措施法》。警方在六周的调查后没有对他提出刑事指控，但是他仍面临1万加元罚款的行政处罚。

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恩格拉在身份信息被泄露到网上后遭到辱骂和威胁，他的肤色和族裔成为攻击目标，有些人甚至扬言要对他处以私刑。目前他已离开坎贝尔市，回到魁北克省路易斯维尔市行医，同时聘请律师与新不伦瑞克省政府打官司。他认为自己不是那次疫情的源头，而是省公共卫生部门挑出来的替罪羊。他要求对省政府处理此事的方式以及他的身份被泄露一事进行公开调查。

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本星期，恩格拉收到一封声援他的公开信，在信上签名的是加拿大全国各地的1500多名医生。和这封信一起寄来的还有一张手工卡片和一本送给他女儿的书。恩格拉说，他打开那封信时流下了眼泪。

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公开信说，恩格拉在身份被泄露后受到的对待令他们感到愤慨、不适和失望。他在尽职调查进行之前就被公众审判，这是不公正的。

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恩格拉在收到阳性病毒检测结果一个小时后身份就被泄露。公开信呼吁对此事进行调查。

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公开信的执笔者之一、安大略省家庭医生福斯特（Danusha Foster)）说，写这封信并不是要评判恩格拉是否违反规定，而是要声明, 对他的人身攻击是不可接受的。

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（CBC News, Judy Trinh）

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