候鸟南飞，如何助它们一臂之力？

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秋凉渐起，候鸟南飞的季节到了。加拿大鹅、白鹈鹕和黑海鸠等众多鸟类陆续离开它们在加拿大的繁殖地，启程飞往美国、墨西哥甚至中南美洲地区过冬。它们当中的相当一部分将从城市上空飞过。最大城市多伦多上空是五千万只候鸟的必经之地，在蒙特利尔和渥太华等城市，一些大一点的公园也成了它们借宿的地方。

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为什么候鸟喜欢经过城市呢？加拿大鸟类保护协会的希梅内斯.蒙热（Andrés Jiménez Monge）在接受CBC采访时解释说，候鸟有固定的飞行路线。它们喜欢沿着河湖和海岸飞行，而人类也喜欢在这些地方建造城市。另一个原因是，习惯在夜间飞行的候鸟被城市的灯光吸引。

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但是城市对候鸟来说也是危险的地方。根据多伦多鸟类保护组织FLAP的统计，每年春秋两季在加拿大全国各地因撞上窗户而死的候鸟高达2500万只。这是造成候鸟在途中死亡的第二大原因，仅次于猫的袭击。

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候鸟经过城市让人们有机会观赏它们，但是鸟类保护人士也希望市民助它们一臂之力。希梅内斯.蒙热说，认识它们才能更好地帮助它们。加拿大鸟类保护协会免费提供线上课程和识鸟APP，帮助人们增加关于候鸟的知识。

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在候鸟迁徙的季节，高层建筑的住户晚上最好拉上窗帘或把灯光减弱，白天则用挂绳子或百叶帘等方式提醒它们这里是玻璃。另外，如果你有猫，这个季节不要让它去室外。如果你有院子，让一部分草坪变成野生，不要用杀虫剂，让候鸟路过时可以顺便在那里找点“干粮”。

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（CBC News Emily Chung）

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