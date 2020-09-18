加拿大公共卫生署负责人辞职

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加拿大公共卫生署总裁纳米斯纽斯基（Nina Namiesniowski）星期五（9月19日）宣布辞职。此时正值加拿大疫情回升，而她上任刚刚一年半，因此这个消息让许多人感到惊讶。

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纳米斯纽斯基在一封写给公共卫生署人员的信中说，她需要休息一段时间，让一个精力更充沛的人来领导公共卫生署应对严峻的疫情。

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过去几个月来，出现在新闻发布会上的公共卫生署官员总是首席卫生官谭咏诗（Theresa Tam）。公众对纳米斯纽斯基并不熟悉。她是联邦政府的资深公务员，曾先后在加拿大边境服务署、农业部和公共安全部等部门担任高级职务。

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联邦卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）对纳米斯纽斯基的工作表示感谢，并称将在今后几天任命新的公共卫生署负责人。

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公共卫生署在疫情早期的应对举措受到反对党抨击，包括迟迟不关闭边境，个人防护用品储备不足，以及在戴口罩的问题上态度不明朗等等。

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（CBC News, John Paul Tasker, Radio-Canada)

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