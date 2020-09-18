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9月18日， 截至到北美东部标准时间14：00点， 加拿大新冠病例统计如下：

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累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （ BC ） 7663 220 阿尔伯塔省 16274 254 萨斯喀彻温省 1757 24 曼尼托巴省 1540 16 安大略省 46077 2864 魁北克省 66653 5792 纽芬兰与拉布拉多 272 3 新不伦瑞克省 194 2 新斯科舍省 1086 65 爱德华王子岛 57 0 育空地区 15 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 141 606 9240

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染总数3007 万6877人， 加拿大14万1606人。

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根据Radio Canada的数据， 截至到北美东部时间14点，全世界新冠病毒病例统计：

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全球累计感染人数超过3007万， 与前一天相比增加31万4927人 ；

死亡人数今94.5万，日增0.6%；

痊愈人数超过2043.7万， 日增1.1 %。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例14万1606例， 新增739例， 日增率0.5%；

死亡人数9240， 新增1例， 日增率0%；

痊愈人数12万3465人， 新增392例， 日增率0.3%。

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