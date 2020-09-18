9月18日， 多伦多疫情感染者暴增401人，是6月份以来单日增幅最多的一天。人们在病毒感染检测站排起了长队。The CANADIAN PRESS/Nathan Denette

加拿大实时疫情

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2020年9月18日（星期五）15:37

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

9月18日， 截至到北美东部标准时间14：00点， 加拿大新冠病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 BC 7663 220
阿尔伯塔省 16274 254
萨斯喀彻温省 1757 24
曼尼托巴省 1540 16
安大略省 46077 2864
魁北克省 66653 5792
纽芬兰与拉布拉多 272 3
新不伦瑞克省 194 2
新斯科舍省 1086 65
爱德华王子岛 57 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 141 606 9240

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球感染总数3007  万6877人， 加拿大14万1606人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省温莎市的戴安娜·科斯特洛（Diane Costello）因结肠癌已到晚期，时日无多。 她唯一的心愿是能再见上父母一面。 而她的父母住在美国， 现在加美两国边境因疫情不能自由通行。 经过一番努力后，她的父母获得特许可以入境加拿大。星期四晚间终于来到温莎医院戴安娜的病床旁。（(Shayla Costello/Facebook/CBC)

根据Radio Canada的数据， 截至到北美东部时间14点，全世界新冠病毒病例统计：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全球累计感染人数超过3007万， 与前一天相比增加31万4927人  ；
  • 死亡人数今94.5万，日增0.6%；
  • 痊愈人数超过2043.7万， 日增1.1 %。

加拿大的新冠病毒病例统计：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全国累计病例14万1606例， 新增739例， 日增率0.5%；
  • 死亡人数9240， 新增1例， 日增率0%；
  • 痊愈人数12万3465人， 新增392例， 日增率0.3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者