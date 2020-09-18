9月18日， 截至到北美东部标准时间14：00点， 加拿大新冠病例统计如下：
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|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|7663
|220
|阿尔伯塔省
|16274
|254
|萨斯喀彻温省
|1757
|24
|曼尼托巴省
|1540
|16
|安大略省
|46077
|2864
|魁北克省
|66653
|5792
|纽芬兰与拉布拉多
|272
|3
|新不伦瑞克省
|194
|2
|新斯科舍省
|1086
|65
|爱德华王子岛
|57
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|141 606
|9240
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染总数3007 万6877人， 加拿大14万1606人。
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根据Radio Canada的数据， 截至到北美东部时间14点，全世界新冠病毒病例统计：
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- 全球累计感染人数超过3007万， 与前一天相比增加31万4927人 ；
- 死亡人数今94.5万，日增0.6%；
- 痊愈人数超过2043.7万， 日增1.1 %。
加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例14万1606例， 新增739例， 日增率0.5%；
- 死亡人数9240， 新增1例， 日增率0%；
- 痊愈人数12万3465人， 新增392例， 日增率0.3%。
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