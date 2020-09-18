加拿大民间智库召开国际研讨会， 讨论如何在后疫情时代认清和应对中俄两国的威胁

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加拿大独立智库麦克唐纳洛里耶研究所星期四召开专题研讨会， 题目是《认识你的敌手- 如何理解中俄两国在后疫情时代带来的威胁》

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麦克唐纳洛里耶研究所位于加拿大首都渥太华，是以研究加拿大外交政策、国际关系为主的民间智库机构，有专职研究员和特聘学者。

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此次研讨会因疫情以互联网方式举行，邀请了加拿大、 英国、德国和阿联酋的五名学者，介绍他们自己的相关研究和有关看法。 随后向参加网络研讨的230多人开放提问。

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讨论会由马库斯·科尔加（Marcus Kolga）主持。他是麦克唐纳洛里耶研究所资深研究员。作为一名数字传播战略研究者，他也是研究俄罗斯、中欧和东欧问题的加拿大知名专家， 参与多个国际人权组织和政治组织，并经常为加拿大和国际媒体撰写评论，包括《环球邮报》和《多伦多星报》。

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科尔加在开场白中谈到在过去几十年的时间里， 加拿大和美国等西方国家，一直希望通过接纳中国和俄罗斯进入国际社会，成为在经济、政治、文化方面的合作伙伴，促使其转变成为现代自由民主国家，在世界事务中成为负责任的大国。但最后并没有成功，两国都只是利用了西方的善意。

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他提到，虽然中国被西方的民主盟友置于边缘地位，但这并没能阻止它利用一切机会发展情报网络和输出对外国的影响力，并将许多发展中国家置于其控制之下。中国在冠状病毒疫情上撒谎，让全世界付出了沉重的代价。而它自己则试图在危机中谋取利益。他提到的事实包括，在新疆镇压少数民族，违背中英联合声明，在香港推行国安法， 在南海诸岛修建军事基地。在加拿大逮捕孟晚舟之后，关押加拿大人质， 并在贸易上对加拿大施加压力。

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同样，俄罗斯也在削弱北约和欧盟，从在乌克兰和波罗的海地区的侵略行动到对欧洲乃至整个欧洲国家的渗透，克里姆林宫大规模破坏全球秩序，成为从中东到北极，乃至其它地区的破坏力量。

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研讨会上首先被邀请发言的是德国基尔大学欧盟安全政策研究所的专家迈耶·菲尔德（Meyer zum Felde）。他也是一名退休的陆军准将。他列举了欧洲近10年来遇到的来自俄国的安全威胁，也谈到了北京对世界秩序的挑战和在欧洲的多方面渗透，包括基础设施和互联网。他说，对此欧洲已开始觉醒，不再幼稚，并开始采取应对措施。但从目前看，这些措施离产生效果还差得很远，欧洲需要继续保持警惕。

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第二个被邀请发言的是阿尔伯塔大学中国研究所的资深专家玛格丽特·约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston）女士。她被称作加拿大的中国通，在37年的职业生涯中曾在安大略省政府和联邦政府部门担任高级管理职务。她热爱中国，能讲普通话。 从1979年开始，以官员或个人身份12次到访中国，关注中国的发展。在她就职联邦政府职业生涯的最后七年，她是加中科技联合委员会的成员。

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约翰斯顿女士在发言中说：“这样的讨论非常重要。虽然我现在还不确定是否应该把中国称作“敌人”， 但起码可以称其为“对手”， 因为它在科技、影响力、南海争端等方面都显示出咄咄逼人的态势。尤其不能令人容忍的是抓捕无罪的加拿大人， 以此作为人质交换， 让加拿大释放孟晚舟。这些都不是负责任的大国应该做的。当我在政府部门工作时， 我们曾帮助中国的发展和创新，包括科技领域的合作。而与中国公司合作时， 加拿大公司带去100%的技术， 却只能拥有30%的合资股份。有时中国公司甚至在得到加拿大的技术之后， 就不再合作，令加拿大的公司没有任何收益。我刚刚在上个月发表了一份这方面的综合报告。其中也提到有些加拿大提供的技术被用于军事目的。 我的报告还提到加拿大的大学和实验室中约有160名中国军方派出的留学和科研人员。而美国已经开始驱逐中国军方的科研人员”。她还提到北京觊觎北极地区，试图加入北极国家联盟；在台湾海峡举行军事演习， 北京的《环球时报》还发出战争叫嚣， 威胁台湾。她建议7国集团应该共同行动， 防止中国的技术盗窃，并建议创建新的亚太17国联盟共同讨论应对中国的策略。

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第三位被邀请发言的是布克·史密斯·温莎（Brooke Smith-Windsor）。他是阿联酋国防学院的副教授，主要研究北约组织的战略作用。他提到，此前已经有世界进入第二次冷战的说法，新冠瘟疫更加速了国际间的分歧。这次的冷战，民主国家是以美国为首，而极权国家的主要代表则已由俄国转为共产主义中国。他引用欧盟主席的话说，中国的咄咄逼人态势打破了国际秩序原有的平衡， 无论在经济、科技等领域。中国对开放的民主国家带来的威胁涉及从生活方式、个人自由，到价值观念所有领域。而今，中国的影响力已经无处不在， 远达北极和非洲。这都对北约盟国造成挑战和威胁。香港一国两制的消失就再次证明了北京能做出任何我们难以想象的事情。这也是为什么北约在庆祝成立70周年时， 首次在其今后的军事战略中提及中国。他希望加拿大在北约组织中发挥更积极的作用。

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最后一位受邀发言的安德鲁·福克萨尔（Andrew Foxall ）是总部设在伦敦的跨大西洋外交政策智囊团亨利·杰克逊学会的资深研究员。他也是该学会“俄国与欧亚研究中心”主任。如何面对来自中国和俄罗斯对全球民主的威胁是该学会目前最主要的研究领域。福克萨尔先生从此次冠状瘟疫大流行入手，分析了克里姆林宫此前所采取的传统式的对西方的渗透和威胁， 以及瘟疫给西方社会带来的觉醒，并提出了一些防范、应对之道。

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在逐一发言之后的自由讨论阶段，专家们谈及的问题包括北极安全、针对意图颠覆西方机构的虚假信息的研究，中俄对目标国施加影响力的行动带来的挑战等。

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参加此次研讨会的一些听众也就他们感兴趣的问题提问并表达了自己的观点。

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