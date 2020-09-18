加拿大首都渥太华正式进入第二波疫情

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渥太华市公共卫生官艾奇斯（Vera Etches）星期五（9月18日）在新闻发布会上承认，渥太华正在经历新冠肺炎的第二波疫情。“确诊病例的增长速度令人担忧。” 她解释说，第二波疫情是否开始的标准是做病毒检测的人当中结果呈阳性的比例。比例越高，意味着社区内的病毒携带者也多。

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渥太华市过去五天来新增322起确诊病例，是疫情开始以来第二高的五天平均数。九月份还有十二天，新增病例累计已达574起。照这个增长速度，到月底很可能会赶上四月份的疫情最高峰（1103起）。

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艾奇斯说，这是因为市民在八月份放松了警惕。只要大家重新开始保持距离，减少聚会和接触，病毒检测阳性率就会降下来。

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星期五的加拿大疫情版图上不止一处出现警报。渥太华所在的安大略省日增病例突破400，为三个多月来首次。

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魁北克省蒙特利尔市的赫兹利亚私立中学星期四宣布关闭两周，全部改为线上授课。这是该省自开学后第一所因疫情完全关闭的学校。据统计，现在每十所魁省学校中就有一所出现感染者。

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联邦反对党魁北克党团领袖布朗谢 (Yves-François Blanchet)病毒检测呈阳性。他的妻子本周已经确诊。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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