加航推出免费国际旅行染疫保险引争议

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加拿大航空公司网站星期四宣布，即日起开始为国际航班旅客提供免费的感染冠状病毒医疗、检疫和隔离保险。最高保险额为20万加元。

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加航为这项优惠规定的条件包括：在10月31日前预定的国际航班机票，在明年4月12日之前旅行结束。除了期限要求之外，另一个要求是往返时间不能超过21天。这一免费保险没有年龄上的限制。

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保险的范围除涵盖检疫和治疗费用，还包括因此产生的食宿费用。具体来说，任何乘客如果因乘坐加航班机感染病毒，需要隔离和治疗，保险将涵盖两个星期的食宿费，单人每天150加元，家庭每天300加元。 如果旅行期间，目的国疫情恶化，达到四级警告的程度， 乘客需改签机票回国，这份保险还可以提供最高500加元的变更日期产生的费用。

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显然，加航推出这一优惠政策是想减低人们在预定机票和乘坐国际航班时担心被感染的忧虑，尽快恢复公司业务。

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目前加拿大仍处在疫情三级警告级别，政府的建议是避免所有不必要的出国旅行。但加航在宣布这一新的免费保险项目时说：“加拿大人有多种多样的重要理由前往加拿大以外的地方旅行。无论是与亲密的家人重新建立联系，还是出于生意的需要。 因此，加航会为他们提供安全可靠的旅行”。

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由于此次加航的免费保险项目也涵盖飞往墨西哥和加勒比海度假地的航班， 因此引发一些不同看法。多伦多一位保险经纪说，他对航空公司提供免费的染疫保险感到惊奇，尤其是还包括度假旅行。 他认为一旦因旅行造成疫情扩散，有保险也无法解决医院的床位等医疗资源问题，还有就是受感染者根本不可能再登机回国。

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也有提供旅游保险服务的公司认为，20万的保险额对于冠状病毒感染者来说太低， 也只能支付检疫和隔离期间的食宿费用，根本无法保证感染者能得到及时和适当的治疗， 一旦留下后遗症，更是终生遗憾。

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实际上，加拿大还有另外几个保险公司提供瘟疫感染保险，如Medipac, Tour+Med, 和Blue Cross, 但保险额要高得多，最高可达500万加元。当然，保额越高，购买旅游保险者缴纳的保费也越多。

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