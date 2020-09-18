微信还能用，但会渐渐不好用：美国自周日起禁止下载或更新微信和抖音

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国将从本周日（9月20日）起禁止在美国境内下载微信和视频分享APP抖音。依赖微信和华人亲友及顾客保持联系的普通用户也许暂时感觉不到影响，在星期天过后除了不能更新外只是不能通过微信转账付款而已。但是禁令造成的不便之处会逐渐显现出来。微信的功能会减少，变得越来越不好用。美国官员希望届时有新的“美国人可以信任的”替代产品进入市场，自然淘汰微信。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，住在美国的人可以去别的国家下载新版微信或抖音，然后回美国使用。目前没有禁令禁止用户这样做。另外，美国公司没有被禁止在美国境外使用微信转账和经营。苹果谷歌等应用商店在美国境外也仍然可以向微信和抖音提供平台。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抖音的情况和微信不同。拥有抖音的字节跳动公司正在和美国软件公司甲骨文进行谈判，试图通过收购行动创立一家新公司“TikTok Global”，以便避开禁令。如果双方能在11月12日以前达成交易，抖音在美国的运营将不会受影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国政府认为微信和抖音收集美国用户信息用于情报目的，威胁到美国国家安全。美国总统特朗普8月4日签署行政令，要求美国商务部在45天内采取措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国，微信平均每天有1900万活跃用户，抖音有1亿用户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Thomson Reuters, New York Times)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada