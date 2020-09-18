美国副国务卿赴台、中国战机过台海中线演练

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美国副国务卿Keith Krach星期四抵达台湾访问进行为期三天的访问，这是四十年来访问台湾的美国政府最高级别的官员。

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似乎要表示对美国副国务卿访问台湾的不满，中国国防部星期五宣布开始在台湾海峡进行实战演练，指责美国和台湾的勾结在导致台湾海峡局势恶化，并警告美国打台湾牌试图控制中国的企图到头来会是玩火自焚。

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台湾国防部证实，星期五有18架大陆战机飞过台湾海峡中线，这是过去没有见过的大规模空军战机编队跨越台湾海峡中线。

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这18架中国空军战机中包括2架轰-6轰炸机、8架歼-16战机、4架歼-11战机和4架歼-10战机。

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面对中国大陆空军的挑战性飞行，台湾空军战机紧急升空并启动了导弹防空体系监控飞越台海中线的中国空军战机。

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观察家们指出，一般情况下中国大陆空军战机和海军战舰避免跨越台湾海峡中线。

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中国官媒环球时报总编胡锡进在微博上放话说，如果美国国防部长胆敢访问台湾，中国人民解放军的战机应该直接在台湾岛上空进行空战演练。

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