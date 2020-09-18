阿尔伯塔省政府缺钱可能不得不开征销售税

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

面临石油价格危机导致的经济衰退、COVID-19病毒肺炎导致的政府税收下降、抗疫开支暴增、省政府财政赤字飙升的困难财政问题，加拿大阿尔伯塔省保守党政府省长肯尼在考虑开征省销售税的选项。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

靠丰富的石油和天然气资源而在过去半个世纪中领先加拿大经济发展的阿尔伯塔省，多年来保持着加拿大各省区中独有的不收省销售税的地位，为阿尔伯塔省消费者每年节省了不少的金钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但过去十年来阿尔伯塔省的石油经济连续受到经济衰退、反碳排放的绿色环保经济、和输油管道建设迟迟无法上马的多重挑战和打击，已经失去了加拿大经济火车头和最富裕省份的桂冠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

COVID-19病毒肺炎疫情带来的经济停摆和政府赤字开支暴增可以说是压垮阿尔伯塔省政府财政的最后一根稻草。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然阿尔伯塔省执政党保守党一直反对增加税收，也知道开征省销售税是不得人心的措施，但省财政今年出现242亿加元这一史无前例预算赤字，这一捉襟见肘的困难局面可能会让保守党政府省长肯尼没有更好的选择、只能走开征省销售税之路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们的测算是，阿尔伯塔省政府开征省销售税一年能够增加50亿加元的财政收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里民意测验专家Janet Brown指出，就像当年以反共出名的尼克松才敢与毛泽东的中国改善关系一样，可能只有以反对政府增税出名的肯尼才能在阿尔伯塔省开征省销售税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Michelle Bellefontaine • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada