亚马逊音乐加入了播客，播客正成为音乐流媒体应用必备

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亚马逊公司发布一项更新，亚马逊音乐现在也包括播客内容。这个音乐流媒体现在增加了7万多个播客节目。

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音乐流媒体应用Spotify为了占据音频的制高点，已经在播客上投入巨资。播客的纳入使得亚马逊音乐现在更直接地对抗Spotify这样的竞争对手。

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另一家音乐流媒体巨头-苹果音乐现在尚未整合播客。苹果目前运营苹果播客(Apple Podcasts)和音乐平台，但一直将两者隔离开来。

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实际上，亚马逊的有声读物平台Audible早就推出了一项订阅计划，用户可以获取其独家播客和音频内容，但这些播客节目似乎不包括在亚马逊音乐中。

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现在可以通过更新后的亚马逊音乐应用程序、网络或亚马逊智能音箱设备收听播客。亚马逊智能音箱将默认搜索亚马逊音乐。同时，播客也自然成为这些搜索的一部分。

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目前的趋势是，播客和音乐的跨平台整合已经成为主流。声音这个概念将囊括音乐、播客以及未来的其他形式。在智能音箱的推动下，音乐流媒体应用程序在变成满足所有音频需求的首选。

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