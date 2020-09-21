加拿大前总理特纳病逝、享年91岁

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大第17任总理约翰.特纳John Turner九月十九日去世，享年91岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特纳在英国出生，父亲是英国人、母亲是加拿大人。特纳三岁父亲去世后母亲带他回到加拿大。特纳青少年时体育出色，1947年创造了加拿大男子百米跨栏国家记录，差点代表加拿大参加1948的夏季奥运会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1949年特纳在加拿大不列颠哥伦比亚大学毕业后获得罗德斯奖学金前往英国剑桥攻读法律，1953年回国后先是进入律师事务所，后来加入自由党进入政界，在上世纪50年代后期开始在加拿大政坛崭露头角。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

让特纳知名度猛升的是1958年英国玛格丽特公主对加拿大的访问，特纳不但与来访的玛格丽特公主一起翩翩起舞，而且两人之间开始了一段浪漫爱情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当年的玛格丽特公主就是现在的英国女王伊丽莎白二世，她当年的信件显示，如果不是英国王室的反对，她和特纳两人差点成婚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

年轻英俊的特纳在六十年代被称作是加拿大的肯尼迪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特纳在老特鲁多领导的自由党政府中担任司法部长期间让同性恋合法化，在1970年加拿大十月危机期间用战争法案暂停公民自由权，在转任财政部长后为控制七十年代世界石油危机带来的通货膨胀而大力削减联邦政府财政赤字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但在从政多年后特纳突然宣布辞职离开从特鲁多政府，从政界转入金融界。到80年代中期的1984年他又重回政坛成为自由党领袖和自由党联邦政府总理，但在随后的联邦大选中败给了马尔罗尼领导的保守党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特纳担任加拿大联邦政府总理的时间只有79天，成为担任联邦政府总理时间第二短的加拿大总理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Patrick Butler • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada