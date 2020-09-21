加拿大情景喜剧《Schitt’s Creek》创造艾美奖历史，一举夺得七项喜剧类奖

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加拿大情景喜剧《富家穷路》（Schitt’s Creek）第六季横扫第72届艾美奖，获得七项喜剧类大奖，包括最佳剧集，最佳男女主角，最佳男女配角，最佳导演和最佳编剧。九个喜剧类奖项中只有最佳客串男女演员奖被《周六夜现场》第四十五季获得。

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《富家穷路》由加拿大广播公司CBC出品，自2015年起在CBC电视台播出，今年已是第六季，也是最后一季。该剧讲述一个富有的四口之家，在破产后不得不搬到一个名叫“史特湾”（即剧名）的荒凉小镇，努力适应贫穷的新生活。扮演父亲的演员尤金.列维（Eugene Levy）和扮演儿子的丹尼尔.列维（Daniel Levy）真的是一对父子。他们双双获奖，丹尼尔除最佳男配角奖外还与同事分享了最佳导演奖和最佳编剧奖。他也是该剧的制作人之一。

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他在获奖感言中说，这部剧讲述的是爱与接纳带来的改变，这是我们今天最需要的。

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在剧中扮演母女的凯瑟琳.奥哈拉（Catherine O’Hara）和安妮.墨菲（Annie Murphy）分别获得最佳女主角奖和最佳女配角奖。

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美剧《继承之战》（Succession）第二季是剧情类奖项的主要赢家，获得最佳剧集、最佳男主角、最佳客串女演员、最佳导演和最佳编剧五个奖项。

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（RCI with CBC News)

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《富家穷路》第六季宣传短片：

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