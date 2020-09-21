喉痛流鼻涕也可以上学：BC省卫生部从学生身体状况清单中减去十个症状

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九月开学以来，BC省的学生家长们被要求每天早上按照一份”症状清单“检查孩子的身体状况，如果孩子有表上所列的症状，就不要让他们去学校。但是省卫生部刚刚把清单上的17个症状减掉了10个，引起了一些家长的疑虑。

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被排除在外的症状包括喉痛，流鼻涕，头痛，疲倦，不想吃饭，肌肉酸痛，结膜炎，头晕，腹痛，皮疹或手指脚趾褪色。

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这意味着出现这些症状的孩子可以照常去学校上课。这使一些家长担心会有已经感染新冠病毒的学生”混进“课堂，把病毒传给别的孩子。

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尽管这些症状仍然被列在BC省疾病控制中心的新冠症状中，但省卫生部表示，这些症状在孩子身上很常见，而它们和新冠病毒有联系的可能性很低，因此不应该因为它们把孩子排斥在校园之外。

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家长们仍然需要检查的症状包括发烧，畏寒，咳嗽，呼吸困难，失去嗅觉或味觉，腹泻，恶心和呕吐。

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（CBC News, Jon Hernandez)

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