安大略魁北克二省日增病例分别超过四百和五百，最大城市多伦多和蒙特利尔为重灾区

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星期一（9月21日），加拿大两个疫情最严重的省份安大略省和魁北克省分别新增425起和586起确诊新冠病例，为五月以来最高。新病例主要集中在安大略省的最大城市多伦多及周边地区，魁北克省的最大城市蒙特利尔及周边地区和该省省会地区。

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安大略省星期一的新增病例中有67%在40岁以下。425起病例中有319起是在多伦多、皮尔和渥太华地区。其中多伦多地区最多，为175起。其余病例超过两位数的地区是皮尔（84），渥太华（60），杜林（14），滑铁卢（13）和霍尔顿（12）。

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安大略省今天的新增病例中有18起与学校有关。渥太华市和145公里外的彭布罗克市各有一所学校因老师或学生确诊而关闭。

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在魁北克省，蒙特利尔地区，chaudière-Appalaches地区和省会地区的疫情预警级别从黄色提高到橙黄色。从星期一起，这些地区的酒吧和餐馆被要求在晚上11点停止提供酒精饮料。家庭聚会被限制在6人或两个家庭，公共场所聚会被限制在25人，但影剧院除外。这三个地区的居民也被要求停止跨地区旅行。

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省公共卫生官员解释说，如果完全关闭酒吧或禁售酒精饮料的时间过早，人们会转到家里聚会，那样更加不容易控制。目前警方在橙黄色地区的酒吧加强了巡查，但是对于家庭聚会并不干预，除非有邻居投诉。

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继上星期四魁北克党团领袖布朗谢（Yves-François Blanchet)确诊后，新当选的保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）星期五也确诊了。布朗谢的妻子已先他确诊，但奥图尔的妻子和孩子无恙。

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在魁北克省传染病学家唐布雷（Cécile Tremblay）在接受Radio-Canada采访时说，她认为该省目前已经处于第二波疫情初期。

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（CBC News, Lucas Powers, Mike Crawley，Radio-Canada, Valérie Boisclair）

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