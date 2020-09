涉嫌向白宫寄送毒信的加拿大女性在边境被捕

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国警方证实,周末在美国与加拿大的边境逮捕了涉嫌向美国白宫寄送剧毒蓖麻粉的加拿大女性公民,其寄送的蓖麻粉邮件的收信人是美国总统特朗普。

该含有蓖麻粉的信件上个星期在被送到白宫之前被美国安检部门截获。

加拿大联邦警察皇家骑警也证实,为美国警方拘捕上述犯罪嫌疑人提供了帮助。

有报道说,这位加拿大妇女是在加拿大安大略省尼亚加拉大瀑布与美国纽约州布法罗市交界的边境大桥美国一侧被逮捕的,她将面临美国联邦司法当局的犯罪指控。

这不是美国总统所在的白宫第一次成为蓖麻粉的袭击目标。2018年一位美国海军退伍军人承认向美国总统特朗普和其手下一些高级官员寄送了含有剧毒蓖麻粉的信件。这些信件在抵达收件人之前被安检部门截获。

2014年,一位美国密西西比州男子因为向时任美国总统奥巴马和一些手下高级官员寄送含有蓖麻粉的信件而被法庭认定触犯刑法,判刑25年。

RCI with The Associated Press 、CBC News

相关文章:

