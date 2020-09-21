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BC省将在疫情中提前举行省选：10月24日投票

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星期一（9月21日），几个星期来的传言和猜测得到了证实。BC省新民主党领袖、省长霍根（John Horgan）宣布，他已与省督奥斯丁（Janet Austin）会面，请求她解散议会，并于10月24日举行省选。

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霍根上任刚刚三年，省选原应在明年十月举行。目前又正值新冠疫情回升。霍根说，这是一个困难的决定。但是既然病毒可能在接下来一年都不会消失，再拖下去只会增加不稳定性。

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霍根在2017年5月联合绿党在一次信任投票中把自由党赶下台，组成少数政府，与绿党结盟执政。

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目前BC省新民主党和BC省自由党在省议会各占41个席位，因此要靠只有两个议席的绿党维持执政党岌岌可危的多数。但是BC省抗疫工作获得公众认可，霍根和他所领导的省新民主党在民调中的支持率名列前茅。他显然想利用这个有利局势，变少数为多数，不再受绿党掣肘。

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在过去一周里共有七名省内阁部长先后宣布不会参加下一次省选。自由党和绿党议员中也分别由两人和一人表示无意争取连任。

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（RCI with CBC News, Justin McElroy)

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