北极冰层覆盖40年来第二次少于4百万平方公里

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气候科研人员根据国家冰雪数据中心提供的卫星追踪扫描数据指出，今年9月15日北极海域冰层覆盖面积只有374万平方公里，是有记录的过去四十年来第二个少于4百万平方公里的年头。

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上一次北极海域冰层覆盖面积低于4百万平方公里是在2012年，那一次北极海域的冰层覆盖面积是341万平方公里。

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研究地球气候问题的专家们指出，当大面积北极海域失去冰层覆盖时阳光照射带来的热量不是被白色冰层反射回大气层，而是被深色的海水吸收，加快了海水升温、进而进一步加快了海冰的融化、形成恶性循环。

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北极海域冰层覆盖面积的明显减少是过去三十年北极地区温度上升速度两倍于地球表面平均变暖速度的主要原因。

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北极海域冰层覆盖面积的缩小还威胁着北极地区的野生动植物，从北极熊、海豹到浮游生物和海藻。

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专家们呼呼国际社会把解决北极海域冰层覆盖面积迅速缩小的问题做为解决地球变暖问题的重点。

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加拿大是世界上在北极地区拥有大量领土和领水的国家。

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