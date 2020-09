一些国际大银行重利忘义成金融犯罪帮凶

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据本星期被媒体披露的国际调查记者联盟的调查报告,一些国际知名的银行不顾有关机构的警告、继续帮助客户洗钱和运转非法资金。

该调查报告指出,在1999年到2017年期间,有约2万亿美元被国际银行内部的核查机构认为涉嫌洗钱等犯罪活动,其中仅Deutsche Bank就涉及1万3千亿美元的可疑资金流动。

总部设在德国法兰克福的Deutsche Bank近年来涉嫌可疑资金运转活动的丑闻不断。德国媒体去年报道说,Deutsche Bank为了在中国金融市场竞争,向中国高级官员提供昂贵礼物、雇用中国高层人士的家庭成员,等等。

Deutsche Bank2019年由于涉嫌用雇用亚洲一些国家高官和俄罗斯政府高级官员子女的手段以获取投资银行业务的好处,而被迫接受美国证券交易委员会的1600万美元罚款。

总部设在英国伦敦的汇丰银行HSBC近年来也是涉嫌洗钱、可疑资金运转的负面消息不断。该银行虽然在2012年被迫承认帮助拉丁美洲毒品贩运集团洗钱至少8.81亿美元,但这之后并没有停止为问题客户提供银行业务服务。

再比如,JPMorgan银行被指帮助马来西亚、委内瑞拉、乌克兰的一些个人和公司把通过腐败手段贪污的纳税人金钱转账存入个人银行账户。

RCI with The Associated Press、CBC News

