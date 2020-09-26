人工智能系统过度审查，YouTube重新启用人类审查员

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– 5月份，YouTube承认人工智能系统会自动删除包含批评中国共产党(CCP)短语的评论。YouTube将这些错误归咎于“审查系统的错误”。

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YouTube本周告诉英国《金融时报》，人工智能导致视频删除和错误删除的显著增加。而今年3月份，YouTube曾表示它将更多地依靠机器学习系统来标记和删除违反其仇恨言论和错误信息等政策的内容。人工智能审核机制无法保证其审查准确性后，YouTube表示，它将召回在疫情期间离开的人类审查员。

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据英国《金融时报》报道，4月至6月间约有1100万个视频从YouTube上删除，约为通常速度的两倍。其后YouTube收到32万次申诉，一半的申诉视频被恢复。

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“在确保我们的用户受到保护方面，我们也会犯错误”- YouTube首席产品官尼尔·莫汉

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从Twitter到Facebook到YouTube，所有主要的在线社交平台都面临着越来越大的压力，要应对其网站上仇恨和误导内容的传播。所有平台都表示，通过算法和人工智能自动过滤可以帮助处理巨大规模的类似言论。

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YouTube首席产品官尼尔·莫汉告诉英国《金融时报》，机器学习系统肯定有自己的位置，至少清除了明显的违规者。他说:“这1100万个视频中，超过50%的视频是由实际的YouTube用户没有一次观看的情况下删除的，超过80%的视频是在不到10次观看的情况下删除的。这就是机器的力量。”

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