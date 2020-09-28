安大略省日增确诊病例急升，或在十月中下旬达到第二波疫情高峰

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星期一（9月28日）， 安大略省新增700起确诊新冠病例，是自一月底疫情在该省开始以来的最高纪录，比八月底时多四倍。上一次的日增病例最高纪录是640起（4月24日）。但和那时不同的是，现在的感染者当中有60%的年龄在四十岁以下。

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安大略省长福特（Doug Ford）在今天的新闻发布会上说，今天的病例数字非常令人担忧。“我们知道我们已经身处第二波疫情，我们知道这一波疫情比上一波严重。但我们不知道的是，它会严重到什么程度。”他表示，这一次形势更严峻，情况更复杂。

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模拟预测：将在十月中下旬达到疫情高峰

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根据多伦多大学、安省大学卫生网络和新宁医院（Sunnybrook Hospital）研究人员联合作出的一项模拟预测，安省第二波疫情高峰将在十月中下旬到来。如果公共卫生部门不推出更严格的抗疫措施的话，日增病例将在十月中旬以前超过一千。

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研究小组根据不同情况作出四种预测。最好的结果和安大略省三、四月份的第一波疫情类似。当时安省在停工停课后日增病例迅速减少。最坏的结果类似于疫情刚开始时的意大利，重症患者数量将超过重症监护室的床位数量。

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这种情况在其他三种预测中都可以避免，但是研究小组成员巴莱特（Kali Barrett）医生在接受CBC采访时说，只有在最好的预测结果出现时，其他手术才不会被新冠肺炎救治挤掉。例如高危癌症手术，如果ICU挤满新冠患者，就必须往后推。

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年轻患者的住院率不容易预测

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目前安大略省新增的新冠患者中有三分之二的年龄在四十岁以下。他们当中将有多少人需要住进ICU是一个不容易预测的变量。但是巴莱特说，西班牙和法国的第二波疫情也是从年轻人当中开始的，但是现在已经蔓延到老年人当中。“这只是个时间问题。我们已经开始看到安大略省正在发生同样的事。“

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安省卫生部的数据显示，70岁以上的新冠患者在一星期里增加了34%。

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福特在今天的新闻发布会上向省民发出呼吁。他说，目前的情况非常紧急，未来疫情如何发展，取决于每一个安省居民是否用自己的行动加入抗疫努力。

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公共卫生部门一再呼吁公众少出门，避免聚会，戴口罩，勤洗手并接种流感疫苗。

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（RCI with CBC News, Mike Crawley）

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