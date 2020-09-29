加快病毒检测：加拿大将购买雅培即时检测试剂

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加拿大政府星期二（9月29日）宣布，将从美国雅培实验室（Abbott Laboratories）购买790万份分子即时检测试剂。这种检测方式可在十几分钟内得知结果。但是这个计划还需得到加拿大卫生部的批准。

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目前在加拿大魁北克和安大略等省份，第二波疫情来势汹汹，新增病例持续上升。传染病专家警告说，第二波疫情尚未达到最高峰。未来几天甚至几周，日增病例可能会比现在更多。如果民众从现在起开始严格遵守防疫规定，加拿大也许可以在年底以前抹平疫情曲线。

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疫情是否得到控制的一个重要标准是有效传染数。它必须在1以下，即平均每个病毒携带者传染的人不到一个。加拿大公共卫生署的数据显示，目前加拿大的有效传染数是1.4。这意味着每10名确诊者会传染给14人。如果传染链没有被及时切断，这14人将把病毒传染给另外20人。

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要切断传染链，除了公众需要遵守防疫规定以外，公卫部门的病毒检测和追踪也要跟上。但是一些城市在这方面还存在漏洞。加拿大最大城市多伦多是疫情中心之一。该市公共卫生署的数据显示，在病毒检测结果呈阳性的人当中，只有55%在二十四小时之内得知自己的检测结果。

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安大略省政府的目标是每天检测五万例，为此增派了一千名工作人员。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker，Lauren Pelley)

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