加拿大联邦财政赤字将达到3285亿加元，三分之二为疫情支出

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加拿大议会预算官星期二（9月29日）公布的报告预计，到本财政年度结束时，加拿大联邦政府的财政赤字将达到3285亿加元，约占国内生产总值的15%。这是自1966-67财政年度（加拿大开始计算赤字在国内生产总值中所占比例的第一年）以来的最高水平。

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根据这份报告的计算，自新冠疫情开始到9月1日这段时间里，联邦政府推出的各项抗疫措施和疫情补助总共耗资2259亿加元，在本年度财政赤字总额中所占比例超过三分之二。报告认为，如此高额的支出是暂时性的。下一个财政年度的赤字将回落到国内生产总值的3.2%。

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但是在赤字飙升的同时，疫情和油价下跌也造成国内生产总值下降，报告估计，加拿大2022-23财政年度的债务/GDP之比将达到48.3%，比议会预算官去年十一月份的预测高出18.3个百分点。

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这些计算是基于抗疫措施持续一年到一年半的估计作出的。如果疫情持续时间更长，或者政府推出其他资助，则加拿大的财政赤字水平会更高。

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（Radio-Canada，François Messier)

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