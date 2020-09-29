加拿大多伦多市：人们在 St. Michael's Hospital 外面等候新冠测试。 (Nathan Denette/The Canadian Press)

新冠疫情（9月29日): 全球感染 3335万，死亡超过100万人

作者 黎黎 |
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发表 2020年9月29日（星期二）11:26

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加拿大正面临疫情的反弹。

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魁北克省宣布对进入红色预警状态的 3个地区收紧限制，这 3 个地区是大蒙特利尔（包括南岸和拉瓦尔市）、魁北克市和魁北克市南部的 Chaudière-Appalaches 地区。

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新的限制措施将从本周四（10月1日）零点起在上述 3 个地区实施，酒吧、餐馆将只能提供外卖服务，家庭聚会受限制，但企业和学校不会关闭，新措施实施期限为28天。

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魁省本周二报告了 799 例新增冠状病毒病例。

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安大略省本周一新增了700 例，周二新增 554例，住院病人数也在上升，达到128人。

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安大略省省长道格·福特在多伦多告诉记者，第二波疫情将更为复杂。

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卫生专家们说，许多新增的病例与工作场所以及私人聚会有关 / CBC

加拿大的新冠病毒病例统计

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  • 全国累计病例 156 655 例，新增 1354 例，日增率  0. 9%；
  • 死亡人数   9325,  新增 7例，日增率  0. 1% ；
  • 痊愈人数  132 931人，新增 324 例，日增率  0. 2%。

加拿大实时疫情

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9 月 29日，截至到北美东部标准时间 11:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 8908 233
阿尔伯塔省 17749 265
萨斯喀彻温省 1892 24
曼尼托巴省 1919 20
安大略省 51085 2880
魁北克省 73450 5833
纽芬兰与拉布拉多 273 3
新不伦瑞克省 200 2
新斯科舍省 1087 65
爱德华王子岛 59 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 156 655 9325

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3335 万，死亡超过 100万人

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许多国家面临疫情反弹的局面 / CBC

根据 Radio Canada  的数据，截止到北美东部时间 11 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  3335万，与一天前相比增加 0. 8 %；
  • 死亡人数超过  100万 ，日增  0. 4 %；
  • 痊愈人数超过 2315 万，日增 1 %。

（Radio-Canada）

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