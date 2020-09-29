新冠疫情（9月29日): 全球感染 3335万，死亡超过100万人

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加拿大正面临疫情的反弹。

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魁北克省宣布对进入红色预警状态的 3个地区收紧限制，这 3 个地区是大蒙特利尔（包括南岸和拉瓦尔市）、魁北克市和魁北克市南部的 Chaudière-Appalaches 地区。

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新的限制措施将从本周四（10月1日）零点起在上述 3 个地区实施，酒吧、餐馆将只能提供外卖服务，家庭聚会受限制，但企业和学校不会关闭，新措施实施期限为28天。

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魁省本周二报告了 799 例新增冠状病毒病例。

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安大略省本周一新增了700 例，周二新增 554例，住院病人数也在上升，达到128人。

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安大略省省长道格·福特在多伦多告诉记者，第二波疫情将更为复杂。

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加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 156 655 例，新增 1354 例，日增率 0. 9%；

死亡人数 9325, 新增 7例，日增率 0. 1% ；

痊愈人数 132 931人，新增 324 例，日增率 0. 2%。

加拿大实时疫情

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9 月 29日，截至到北美东部标准时间 11:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 8908 233 阿尔伯塔省 17749 265 萨斯喀彻温省 1892 24 曼尼托巴省 1919 20 安大略省 51085 2880 魁北克省 73450 5833 纽芬兰与拉布拉多 273 3 新不伦瑞克省 200 2 新斯科舍省 1087 65 爱德华王子岛 59 0 育空地区 15 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 156 655 9325

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3335 万，死亡超过 100万人

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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 11 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超过 3335万，与一天前相比增加 0. 8 %；

死亡人数超过 100万 ，日增 0. 4 %；

痊愈人数超过 2315 万，日增 1 %。

（Radio-Canada）

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