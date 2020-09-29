新冠疫情（9月29日): 全球感染 3335万，死亡超过100万人

加拿大正面临疫情的反弹。
魁北克省宣布对进入红色预警状态的 3个地区收紧限制，这 3 个地区是大蒙特利尔（包括南岸和拉瓦尔市）、魁北克市和魁北克市南部的 Chaudière-Appalaches 地区。
新的限制措施将从本周四（10月1日）零点起在上述 3 个地区实施，酒吧、餐馆将只能提供外卖服务，家庭聚会受限制，但企业和学校不会关闭，新措施实施期限为28天。
魁省本周二报告了 799 例新增冠状病毒病例。
安大略省本周一新增了700 例，周二新增 554例，住院病人数也在上升，达到128人。
安大略省省长道格·福特在多伦多告诉记者，第二波疫情将更为复杂。
加拿大的新冠病毒病例统计：
- 全国累计病例 156 655 例，新增 1354 例，日增率 0. 9%；
- 死亡人数 9325, 新增 7例，日增率 0. 1% ；
- 痊愈人数 132 931人，新增 324 例，日增率 0. 2%。
加拿大实时疫情
9 月 29日，截至到北美东部标准时间 11:00，加拿大新冠病例统计如下：
|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|8908
|233
|阿尔伯塔省
|17749
|265
|萨斯喀彻温省
|1892
|24
|曼尼托巴省
|1919
|20
|安大略省
|51085
|2880
|魁北克省
|73450
|5833
|纽芬兰与拉布拉多
|273
|3
|新不伦瑞克省
|200
|2
|新斯科舍省
|1087
|65
|爱德华王子岛
|59
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|156 655
|9325
*信息来源：Radio-Canada
全球感染 3335 万，死亡超过 100万人
根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 11 点，全世界的新冠病毒病例统计:
- 全球累计感染人数超过 3335万，与一天前相比增加 0. 8 %；
- 死亡人数超过 100万 ，日增 0. 4 %；
- 痊愈人数超过 2315 万，日增 1 %。
（Radio-Canada）
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