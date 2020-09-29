新斯科舍省长为该省司法系统中存在的系统性种族歧视作出道歉

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新斯科舍省长麦克尼尔（stephen McNeil）星期二（9月29日）就该省司法系统中存在的针对黑人和原住民的系统性种族歧视作出道歉，并承诺进行改革，让所有新斯科舍人不论肤色、文化或经济背景都受到尊重和平等对待。

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麦克尼尔说，新斯科舍省的司法系统辜负了许多黑人的信任。“这个系统本应保护你们，但是却由于你们的肤色让你们害怕。” 省政府将成立一个由政府官员、警察、律师和社区人士组成的规划小组。该小组将对新省公共安全系统和司法系统进行调查研究，找出问题，在一年半后向省政府提交改革建议。

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麦克尼尔说，虽然规划小组将只存在十八个月，但是改革司法系统的工作将是长期的、持续不断的。

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哈利法克斯市的活动人士普罗沃（Quentrel Provo)说，他认为省政府的道歉的真诚的。但是要弥补过去几十年中造成的伤害，这个工作不是一两年就能完成的。

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（CBC News）

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