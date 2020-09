月球探险者面临大剂量辐射的威胁

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

包括加拿大在内的世界许多国家都制定了雄心勃勃的月球探险计划,但未来的登月探险者们面临的辐射威胁要三倍于国际空间站宇航员面对的辐射水平、十倍于横跨大西洋喷气式客机乘客经受的辐射水平、二百到一千倍地球表面居民经受的辐射水平。

这是中国和德国科研团队对中国嫦娥四号月球探测器采集的月球表面辐射量信息进行了分析后得出的结论。

专家们指出,掌握月球表面辐射强度的信息对保护未来登月探险者的生命安全具有重要意义。

地球表面厚厚的大气层保护了地球人免受太空辐射的危害。而月球没有地球大气层这样的保护。

医疗专家们的共识是,比较长时间暴露在较大剂量的辐射环境会诱发癌症。

根据美国宇航局的登月计划,2024年两名宇航员在登月后会在月球表面停留1个星期的时间。在登月基地建成后,美国宇航员在月球上的停留时间将延长到一个月或两个月的时间。

美国宇航局还计划在本世纪三十年代把登陆火星的计划变成现实。

RCI with The Associated Press、CBC News

