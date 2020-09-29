歧视？加拿大女教授薪酬明显低于男教授

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到了21世纪20年代，男女同工同酬的问题在加拿大似乎应该已经得到了解决；但加拿大统计局的数字显示，大学教授男女薪酬不平等仍然是个老大难问题。

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根据加拿大统计局上个月公布的分析数据，加拿大除了三个大学（OCAD University, Capilano University和University of the Fraser Valley）之外，绝大部分大学都存在不同程度的男女同工不同酬的问题，而且越是注重科研的大学男女教授同工不同酬的问题越严重。

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比如，加拿大阿尔伯塔大学女性教授的平均年薪比男性教授少了差不多1万9千加元，而卡尔加里大学教授的平均年薪男教授比女教授多出至少2万3千加元。

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渥太华大学教授Ivy Bourgeault指出，在注重科研的大学，获得教职的助教要想晋级成为具有终身教职的副教授和教授靠的是在有分量的科研学报上发表论文的数量，而家里有养育子女负担的女性大学教师往往受到压力去多做教学和管理工作，而更加没有时间去搞科研、发论文，结果是女性教师往往需要更长的时间才能获得终身教职，这限制了其挣高阶教职工资的能力。

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根据加拿大统计局的数字，2018年加拿大大学女性教师在助理教授和副教授层级的比例接近男女平等标准，但在正教授级别的教授中只有29%是女性。

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近年来加拿大一些大学为了解决男女同工不同酬的问题采取了给女性教授提工资的措施。比如，不列颠哥伦比亚大学、多伦多大学、麦克马斯特大学、滑铁卢大学和阿尔伯塔大学或者给女性教授提高了年薪、或者给女性教授提供一次性的工资补偿。

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RCI with Madeleine Cummings • CBC News

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