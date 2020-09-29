魁北克省原住民女子在医院死亡，一名护士被解雇，省政府承诺进行调查

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一名魁北克省若里耶特市（Joliette）医院的护士星期二（9月29日）被解雇。前一天，37岁的原住民女子艾查库安（Joyce Echaquan）在这家医院就医时死亡。在她死前为求助拍下的视频中，这名护士用歧视性的言辞羞辱了她。

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省长勒格（François Legault）星期二在新闻发布会上表示，在魁北克省存在种族主义，我们必须反击，这名护士的言辞是完全不可接受的。

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艾查库安是在星期天晚上住进医院的。据她的亲属说，她先是躺在担架上等待，然后被送进隔离室。她在死前不久用手机自拍了一段视频上传到自己的脸书主页。她在视频中用本族语言喊叫，要求家人来接她，说医院给她用了太多的药。两个护士在视频的最后出现在她床前。她们先是一面整理东西一面互相交谈，说艾查库安差点把一个什么东西扯下来。然后其中一人说：“你他妈的能不能别犯傻了？你真蠢得可以。” 另一个护士接口说：“你做了错误的选择，我的美人。你的孩子们看到你现在这个样子会怎么想。想想他们吧。”安静下来的艾查库安低声用法语回答说：“我就是因为这个才来的。” 视频中还有一些语句听不清楚。据有的媒体报道，其中一个护士还说：“你知道是谁负担你的医药费么？”

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艾查库安是七个孩子的母亲。她的亲属说，她身体不好，心脏虚弱，不能用吗啡。但是据艾查库安告诉他们，医生给她打了很多吗啡。

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魁北克省第一民族大会首领皮卡尔（Ghislain Picard）说，他不知道艾查库安是不是因治疗错误而死，但她确实是负责照顾她的护士的种族歧视受害者。她们的话里表现出对原住民的偏见。这只是许多起原住民女性在公共服务系统里的遭遇中的一起。

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除魁北克省长勒格外，该省和联邦负责原住民事务的部长和医院所在的卫生局都表示将对艾查库安的死因进行调查。法医检查已在星期二上午开始。

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（Radio-Canada, Fanny Bédard, Journal de Montréal)

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