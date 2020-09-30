加拿大萨斯喀彻温省也在疫情下举行大选

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加拿大西部平原省份萨斯喀彻温省省长Scott Moe宣布举行省选，投票日被定在10月26日。这是近来加拿大十个省中第三个在疫情下举行省选的省份。

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目前萨斯喀彻温省的执政党萨斯喀彻温党如果连任成功，这将是该党连续第四次作为执政党上台执政。

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萨斯喀彻温省现任省长Scott Moe在竞选开始后表示，在萨斯喀彻温党执政期间，萨斯喀彻温省经济增长、就业增加、省人口保持增长、新学校和新医院被投入使用，而在2007年之前新民主党执政期间，萨斯喀彻温省见到的却是人口外流、医院和学校被关闭的情景。

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Scott Moe强调指出，在萨斯喀彻温党省政府的领导下，萨斯喀彻温省在抗击COVID-19病毒肺炎疫情方面走在加拿大联邦各省区的前列，不但有效控制住了疫情，而且重新启动经济也没有引发第二波疫情。

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萨斯喀彻温省议会反对党新民主党领袖Ryan Meili则指责执政党连萨斯喀彻温省已经处于经济衰退都不知道，选民们如何能相信这样的政党能够引导经济走出衰退；并承诺如果上台执政会推出低价托尔服务、提高最低工资、并减少中小学课堂的学生数量。

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