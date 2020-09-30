悼念，抗议，要求公正对待：魁北克省原住民患者死亡引起强烈反响

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魁北克省原住民患者艾查库安（Joyce Echaquan）的死亡和死前受到的对待引起了强烈反响。星期二（9月29日）晚，她的族人和一些原住民社团举行了抗议和烛光守夜悼念活动。当事医院所属的拉诺迪埃尔地区综合社会服务与卫生中心正在进行调查，并要求医护人员提供信息。但是该中心负责人同时也强调说，艾查库安的遭遇是一次孤立事件，所有人都认为这样的事是不可接受的。

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一些当地原住民反驳说，过去在同一家医院也发生过原住民患者受到粗暴对待甚至羞辱的事。卡斯通盖（David Castonguay)在接受Radio-Canada早间节目采访时表示，至少他过去没有听说过。有时候确实会有关于医护人员的态度或能力的投诉，但这并不单单涉及原住民社区，并不是原住民一去看病就会受到歧视，那不是真的。

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据艾查库安的家人说，她星期六因胃痛住进若里耶特市医院。星期一，她自拍一段视频上传到脸书。她在视频中喘息、喊叫，要求家人来接她，说医生给她用药过度。两个护士闻声而来，其中一人说：“你他妈的能不能别犯傻了？” “你真蠢得可以。”

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艾查库安几分钟后死亡，目前死因尚不清楚。法医调查正在进行中。据她的家人说，她身体不好，心脏衰弱，不能使用吗啡等止痛药。

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37岁的艾查库安有七个孩子，最小的只有七个月大。她的丈夫杜贝（Carol Dubé）说，他无法理解所发生的事。“我的七个孩子失去了母亲。”

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此事引起加拿大全国甚至国外媒体的关注。在魁北克省，反对党要求省原住民事务部长引咎辞职。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News)

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