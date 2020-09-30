水洗牛仔裤会污染江河湖海

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加拿大多伦多大学的一项研究显示，加拿大人喜欢穿的牛仔裤在洗涤过程中排放的废水在污染加拿大的江河湖海。

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这一发表在Environmental Science and Technology Letters上的研究报告显示，洗涤一条牛仔裤时会产生5万6千个超细纤维，这些超细纤维会随着洗涤废水被冲到安大略省南部城市附近的浅水湖、再到五大湖这样的深水湖、甚至在北冰洋水域中的一些岛屿也发现了这种洗涤牛仔裤时产生的超细纤维。

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这一研究的两作者之一、多伦多大学博士生Sam Athey指出，他们的研究虽然证明了洗涤牛仔裤时从靛蓝色牛仔布上掉下的超细纤维会在几千公里之外的北冰洋水域出现，但要回答这些超细纤维对海洋生物会带来什么样负面影响的问题还需要有更多的科学研究。

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但Miriam Diamond教授认为，人造靛蓝色牛仔布洗涤下来的超细纤维在离城市如此遥远的北冰洋水域出现，这本身就是件应该引起人们警觉的事情。

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上述研究报告的作者建议说，购买牛仔裤的消费者在把牛仔裤扔进洗衣机洗涤之前、要尽可能长时间的穿这条牛仔裤，让其在被洗涤之前尽可能多地自然磨损，以减少洗涤废水中超细纤维的含量。

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