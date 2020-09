特朗普与拜登首次总统大选辩论充满火药味

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登把两人之间的首场电视辩论变成个人攻击的战场,让老资格的的辩论主持人Chris Wallace都险些失控。

特朗普在辩论中不但插话打断拜登说话,而且插话打断主持人Chris Wallace的提问。

拜登虽然也插话打断特朗普讲话,但攻击性和反应速度显然不如特朗普。

特朗普和拜登的辩论不只是脱下白手套、简直就是恶语相向,不管主持人提出什么样的问题,都很少回答问题、而是转而攻击对手。

拜登集中火力猛攻特朗普的无能导致美国疫情的恶劣程度领先世界,而特朗普则猛轰拜登从政近半个世纪却毫无政绩、现在只能听命于民主党左翼势力。

COVID-19病毒肺炎疫情下保持社交距离的防疫规定让特朗普和拜登避免了需要互相握手的尴尬。

现在离美国大选投票还有一个月的时间,特朗普和拜登有另外两场电视辩论,而副总统候选人彭斯和哈里斯有一场电视辩论。

RCI with The Associated Press、CBC News

